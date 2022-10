Cammino sinodale: Piacenza-Bobbio, domani e sabato il convegno diocesano su “I cantieri di Betania”

“I cantieri di Betania”. Questo il titolo del Convegno diocesano di Piacenza-Bobbio che si terrà in cattedrale nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 ottobre.

Il tradizionale appuntamento promosso dagli Uffici pastorali della diocesi sarà dedicato al secondo anno del Cammino sinodale della Chiesa italiana. Per questo, i lavori si apriranno nella serata di domani, alle 18, con l’intervento di Pier Paolo Triani, membro del Gruppo di coordinamento nazionale del cammino sinodale e professore ordinario di pedagogia alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza e di Milano. Alle 20.30, poi, è prevista la consegna della Sintesi dell’ascolto sinodale diocesano “Le metafore, le immagini, le parole e la musica” a cura dell’équipe sinodale diocesana. I lavori proseguiranno poi nella mattinata di sabato quando, dalle 9.30, il vescovo Adriano Cevolotto presenterà la lettera pastorale “Ecco, io faccio una cosa nuova”. Seguirà l’illustrazione delle Linee guida per il secondo anno del Cammino sinodale con l’intervento di don Paolo Cignatta, vicario episcopale per il coordinamento degli Uffici pastorali.