Diocesi: Pinerolo, al via stasera il corso per operatori pastorali “Oltre noi. La mistica dell’incontro”

“Oltre noi. La mistica dell’incontro”. Ha questo titolo il ciclo di quattro incontri serali, strutturato come un vero e proprio percorso di formazione teologica e culturale permanente rivolta agli operatori pastorali, che prenderà il via questa sera a Pinerolo per volere del vescovo Derio Olivero. “Le conferenze, organizzate in collaborazione con la Scuola diocesana di Teologia, rappresentano – viene spiegato in una nota – una preziosa opportunità di aggiornamento per presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, catechisti, docenti di religione cattolica, responsabili degli ambiti pastorali parrocchiali, referenti di associazioni e movimenti laicali, singoli fedeli, e tutti coloro che vogliono liberamente parteciparvi”.

Tutti gli incontri si svolgeranno a Pinerolo nella sala “D. Bonhoeffer” del Seminario, dalle 20.30 alle 22.30. Stasera sarà la teologa Antonietta Potente a spiegare “La mistica dell’incontro”. Giovedì prossimo si parlerà di “Partecipazione attiva e fraternità” con don Marco Gallo, sacerdote della diocesi di Saluzzo e docente presso lo Studio teologico interdiocesano e l’Istituto superiore di Scienze religiose di Fossano. Il 27 ottobre sarà la filosofa e iconografa Luisa Sesino ad affrontare il tema “Oltre noi: nell’arte e nelle icone”. Conclusione il 3 novembre con l’intervento di don Claudio Margaria, sacerdote della diocesi di Saluzzo e docente presso lo Studio teologico interdiocesano e l’Istituto superiore di Scienze religiose di Fossano, su “Radunati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo”.