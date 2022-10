Diocesi: Alessandria, 15 e 22 ottobre il Convegno internazionale di studi per i 450 anni dalla morte di Papa San Pio V

(foto diocesi Alessandria)

Sono in programma per il 15 ottobre a Bosco Marengo e il 22 ottobre ad Alessandria le due tappe del Convegno internazionale di studi che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Papa San Pio V, unico Papa di origine piemontese, organizzato dal Comitato per le celebrazioni, costituito dalla diocesi di Alessandria, la provincia di Alessandria, il comune di Alessandria ed il comune di Bosco Marengo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il convegno, secondo quanto riportato nel comunicato, intende avvicinare la figura dell’illustre alessandrino Pio V attraverso un approccio storico innovativo, ricostruendo i diversi aspetti della vita e del pontificato di un papa ricordato spesso soltanto per la battaglia di Lepanto. Il 15 ottobre, a partire dalle 9, nel complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo, si svolgeranno in mattinata gli interventi di Franco Motta dall’Università degli studi di Torino (“Le riforme religiose tra politica e papato nell’Europa del ‘502”) e di Maria Teresa Fattori della Humboldt Universität zu Berlin (“Riforma della curia e concilio di Trento: la congregazione del concilio negli anni di papa Pio V””, mentre nel pomeriggio Stefano Brancatelli dell’Università pontificia salesiana di Messina (“L’elezione di Pio V e i conclavi dell’età moderna tra politica ecclesiastica e letteratura”, Fabrizio Biferali dei Musei Vaticani (“La politica delle arti per la riforma della Chiesa dopo Trento. Pio V e Vasari in Vaticano: la Lapidazione di Santo Stefano”) e Gianni Festa della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna di Bologna (“San Pio V nella tradizione agiografica domenicana: tra ascesi, dottrina e culto mariano”). Il programma del 22 ottobre, dalle 9, nella sede dell’Associazione cultura e sviluppo di Alessandria, prevede gli interventi di Guillaume Alonge dell’Université de Neuchatel (“Eretici ed inquisitori nell’Italia del ‘500”) e di Marco Pellegrini dell’Università degli studi di Bergamo (“Pio V, la guerra santa e Lepanto”), mentre nel pomeriggio Germano Maifreda dell’Università degli studi di Milano assieme a Massimo Firpo dell’Università degli studi di Torino (“Pio V e il Sant’Uffizio”) e Gelsomina Spione dell’Università degli studi di Torino (“La committenza artistica di Antonio Michele Ghislieri per il Piemonte: lo stato degli studi”).