Papa Francesco: elevazione a basilica del santuario di Paola, “san Francesco fulgido esempio di santità”

“Le celebrazioni giubilari per il primo Centenario dell’elevazione a Basilica minore del Santuario paolano sono un tempo di grazia che aiuta tutti a riscoprire e ad approfondire il carisma del vostro Santo fondatore. Egli è stato fulgido esempio di santità e può esserlo ancora oggi, non solo per la cara regione di Calabria, ma anzitutto per la chiesa e per la società”. È quanto si legge in un messaggio che Papa Francesco ha inviato ai frati minimi del santuario regionale di Paola in occasione della chiusura dei festeggiamenti dell’anno centenario dell’elevazione a Basilica.

Il messaggio è stato letto ieri sera, a margine della messa di ringraziamento, presieduta da mons. Giuseppe Piemontese, amministratore apostolico di Cosenza – Bisignano. “I discepoli di san Francesco di Paola possono essere luminosi modelli ai nostri giorni, in cui si avverte la necessità di un permanente rinnovamento di fronte ad una società che talvolta impone la supremazia dell’individuo rispetto alla persona, chiuso nel proprio tornaconto anziché essere aperto alla condivisione dei beni”, ha scritto Francesco nel suo messaggio. “Nel costante cammino cristiano si vivono invece i comandamenti di Gesù, come ha inteso sempre il Santo: essere luce che illumina i penitenti”. Infine, dal Papa l’invito a “fare memoria grata del passato con l’audacia di essere uomini protesi al futuro, che incarnano concretamente la peculiare eredità spirituale a voi consegnata dall’amato eremita, il quale si è adoperato per i dialogo pacifico anche presso i grandi della sua epoca”.