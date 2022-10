Diocesi: Ascoli Piceno e Aiart, il 15 ottobre evento formativo “Generazioni a confronto nell’era digitale”

“Generazioni a confronto nell’era digitale” è il titolo dell’evento formativo, organizzato da Aiart Marche insieme alla diocesi di Ascoli Piceno, che si svolgerà il 15 ottobre nel capoluogo piceno. A partire dalle ore 10,00 tutti gli alunni della scuola secondaria di Primo grado “Maria Immacolata”, saranno coinvolti in un laboratorio multimediale formativo dal tema “Azioni o distrAzioni digitali? Chi usa chi?”, presso l’auditorium (teatrino) dell’Istituto comprensivo paritario delle Suore Concezioniste di Ascoli Piceno. Docenti e ragazzi saranno invitati a mettersi in gioco per cambiare prospettiva rispetto ai contenuti e agli strumenti della comunicazione digitale da Lorenzo Lattanzi, insegnante, vicepresidente nazionale e presidente regionale Aiart Marche, e da Antonio Scrima, medico del lavoro, coordinatore provinciale Aiart Pesaro. “Tecnologia e ruolo educativo degli adulti” sarà invece il tema affrontato nella tavola rotonda dedicata a genitori, insegnanti, educatori e a quanti hanno a cuore l’educazione delle giovani generazioni alle ore 17,00, presso la sala “Morgante” della Casa Regina Apostolorum. L’evento sarà anche l’occasione per promuovere il nucleo provinciale Aiart ad Ascoli Piceno. L’Aiart (Associazione italiana ascoltatori radio e tv onlus) promuove la conoscenza dell’incidenza sociale, culturale e antropologica che i vecchi e nuovi mezzi di comunicazione esercitano sulla vita degli individui e delle comunità.