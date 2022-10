Don Luigi Giussani: Tv2000, il 15 ottobre un concerto per il centenario della nascita

“La nota della vita” è il concerto di musica classica trasmesso da Tv2000, sabato 15 ottobre, alle 23.20, in occasione del centenario della nascita del fondatore di Comunione e Liberazione, don Luigi Giussani. L’evento, prodotto dalla Fondazione orchestra regionale delle Marche, esprime l’intenso e profondo rapporto di don Giussani con la musica. In programma, alcuni dei numerosissimi brani selezionati e commentati da don Giussani nella sua monumentale raccolta di cd dal titolo “Spirto gentil”, eseguiti dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da David Crescenzi, dal pianista Bruno Bizzarri e dal tenore Alessandro Fiocchetti ed inseriti in una cornice narrativa costituita da brevi letture di testi di Giussani, interpretati dall’attrice italiana Iaia Forte.