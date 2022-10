Carlo Acutis: il 16 ottobre a Grottammare (Ap) incontro con Antonia Salzano, madre del beato

(fonte: giornale diocesano L'Ancora)

Si terrà domenica 16 ottobre alle ore 16.30, presso la parrocchia San Pio V di Grottammare, l’incontro con la mamma del beato Carlo Acutis, Antonia Salzano. In questi giorni è partita anche una bella iniziativa portata avanti dal Giornale Grottammare che ha deciso di sostenere alcuni parrocchiani della Chiesa di San Pio V nell’acquisto della statua del beato Carlo Acutis. C’è bisogno di 250 persone disponibili a versare minimo 50 euro. Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa avranno il proprio nome (a meno che non si voglia donare in maniera anonima) sulla targa che verrà posizionata ai piedi della statua dove tutti i benefattori saranno affidati all’intercessione del beato Carlo. Sono già arrivate circa 50 adesioni, tra cui quella di una famiglia musulmana. I festeggiamenti in onore del beato Carlo Acutis si sono aperti a Grottammare con l’accoglienza della statua e della reliquia il 2 ottobre e sono proseguiti con la novena iniziata il 4 e che si concluderà il 12 ottobre. Le celebrazioni si concluderanno il 16 ottobre alle 18.30 con la messa.