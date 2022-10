Educazione: Università di Palermo, laurea honoris causa in Scienze pedagogiche a don Fernández, Rettor maggiore dei Salesiani

Oggi, 13 ottobre, l’Università degli Studi di Palermo ha assegnato al Rettor maggiore dei Salesiani don Ángel Fernández Artime la laurea honoris causa in Scienze pedagogiche. Spagnolo, 62 anni, è a capo di una Congregazione religiosa diffusa in 134 Paesi, con scuole di ogni tipo. In 22 Paesi essa è presente anche con 92 istituti universitari. Ángel Fernández Artime ha fatto sua la convinzione dell’educatore San Giovanni Bosco che in ogni giovane esiste una possibilità di redenzione umana, e si è sempre adoperato perché essa venisse tradotta in scelte didattiche e comunicative, specialmente durante la fase più acuta della stagione pandemica, con la conseguente e persistente crisi dell’educazione. “Aprire – egli scrive al movimento salesiano – deve essere la parola d’ordine. Aprire gli spazi, gli ambienti, le finestre della vita. Aprirci all’incontro con l’altro. Abbandoniamo tutto ciò che ci chiude, recuperiamo il senso della nostra apertura, dell’apertura del cuore. Recuperiamo la visione di un orizzonte più ampio”.