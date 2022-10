Diocesi: Pistoia, incontri di spiritualità francescana sulla pace

L’Ordine francescano secolare (Ofs) “Don Tonino Bello” propone un ciclo di incontri di spiritualità francescana. Quest’anno gli appuntamenti saranno dedicati alla pace. “Il tema — spiega Marco Preti dell’Ofs — lo abbiamo scelto perché chiaramente è molto attuale. Come francescani non possiamo fare a meno di avere una spiritualità di pace. La fraternità francescana di Pistoia, oltretutto, si è data il nome di don Tonino Bello che è uno dei grandi promotori di pace del Novecento”.

Il primo incontro avrà luogo mercoledì 19 ottobre su “La pace secondo Gesù”. Il secondo (2 novembre) “la pace secondo San Francesco”, il terzo (23 novembre) “La giustizia via per la pace”. L’ultimo incontro, invece, intende pensare qualcosa di concreto per proporre iniziative di pace. Gli incontri si terranno nei locali della parrocchia di san Francesco, dalle 20.45 alle 22.15, e sono rivolti a tutti, in particolar modo a chi intende conoscere la spiritualità francescana. Accanto agli “incontri di formazione alla spiritualità francescana sul tema della pace” Preti ricorda le altre attività promosse dall’ordine francescano secolare: “Insieme abbiamo un momento di adorazione eucaristica preparata e guidata dalle suore clarisse ogni secondo giovedì del mese (il prossimo appuntamento sarà giovedì 13 ottobre nella chiesa di Santo Stefano a Pistoia)”.