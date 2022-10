Arresto cappellano Enna: Frati Minori Conventuali Sicilia, “decreto di sospensione dall’esercizio del sacro ministero”

La Provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali “prende atto degli avvenimenti che vedono coinvolto il confratello Rosario Buccheri, esprimendo piena fiducia nell’operato della Magistratura ennese”. Lo comunica in una nota diffusa stamani, dopo che è stata pubblicata la notizia dell’arrestato del cappellano del carcere di Enna. La Provincia siciliana dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali “attende gli ulteriori sviluppi delle indagini e – come da prassi consolidata – ha già avviato nei confronti del Buccheri in via prudenziale decreto di sospensione dall’esercizio del sacro ministero”.