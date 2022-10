Diocesi: Novara, sabato 15 ottobre il vescovo Brambilla presiederà l’ordinazione diaconale di tre seminaristi

Il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, presiederà sabato 15 ottobre, nella cattedrale di Santa Maria Assunta, l’ordinazione diaconale di tre seminaristi della comunità del Seminario diocesano San Gaudenzio, l’ultimo importante passo verso il sacerdozio. A diventare diaconi saranno Lorenzo Armano, della parrocchia di San Giovanni Battista in Alagna Valsesia, Samuele Bracca, di San Pietro in Casalvolone, e Luigi Donati della comunità parrocchiale Sacro Cuore e San Quirico in Calice di Domodossola. Alla celebrazione, che prenderà il via alle 15, prenderanno parte insieme ai seminaristi i fedeli delle comunità di origine e quelle in cui i tre hanno svolto il loro servizio negli anni di formazione in Seminario.