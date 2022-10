Missionari: Roma, domenica 16 ottobre prima assemblea dei soci di Terra e Missione

(Foto: associazione Terra e Missione)

Si svolgerà domenica 16 ottobre, a Roma, la prima assemblea dei soci di Terra e Missione, associazione per la cooperazione missionaria, l’ecologia integrale e il giornalismo di pace. L’assise è convocata per le 16 presso la Casa generalizia delle Suore di carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo soccorso.

Nata a settembre 2021 per contribuire a dare voce alle esperienze e alle storie del mondo missionario, far conoscere contesti di Paesi lontani e dimenticati e facilitare sinergie tra la realtà ecclesiale e la società civile, l’associazione di promozione sociale, che si inserisce a pieno titolo fra le organizzazioni del terzo settore, opera attivamente nel campo dell’informazione e nei contesti giovanili, realizzando campi estivi, incontri e ritiri di preghiera e riflessione.

La riunione, spiega una nota, sarà riservata agli associati e ai referenti degli istituti missionari che collaborano nel gruppo “Spiritualità” del quotidiano online terraemissione.it e sarà dedicata all’illustrazione del bilancio e all’anticipazione di alcune delle novità previste a partire dal prossimo anno, che prevedono tra l’altro, il lancio del primo progetto dell’associazione: un laboratorio di eco-sartoria solidale a Ladispoli (Roma), nel territorio della diocesi di Porto-Santa Rufina, dove l’associazione ha la sua sede legale. “Esprimo il mio incoraggiamento a Terra e Missione per l’iniziativa di inclusione sociale nel territorio diocesano”, ha commentato mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina. “Il laboratorio di eco-sartoria rappresenta un segno di presenza nella comunità che desidera valorizzazione le risorse e le competenze delle persone favorendo la promozione della dignità umana, in piena sintonia con lo sforzo di tanti per realizzare una società a misura d’uomo in armonia con quel Creato che dovremmo custodire per mandato di Dio”, ha concluso il vescovo.