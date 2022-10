Diocesi: Sassari, dall’arcivescovo Saba l’invito a proseguire la preghiera per mons. Atzei

Un invito alla comunità diocesana a proseguire la preghiera per mons. Paolo Atzei, arcivescovo emerito di Sassari, ricoverato per un periodo di riabilitazione nel Centro San Raffaele di Roma, in seguito alla degenza nel Policlinico Gemelli. A lanciarlo è l’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba in un messaggio diffuso alla diocesi, dopo averlo incontrato ieri pomeriggio. “Insieme – racconta l’arcivescovo Saba – abbiamo pregato e conversato per quanto gli è risultato possibile. L’ho informato che la nostra diocesi prega per lui affinché abbia forza, energie e grazia per ristabilirsi in salute. Nonostante la fatica e la prova della malattia, ho riscontrato in lui il tratto comunicativo che abbiamo condiviso negli anni, consapevole più che mai del fatto che la salute è un dono delicato e che va custodito”. “Nel congedarmi – conclude mons. Saba – padre Paolo ha steso con commozione la mano destra sul mio capo e mi ha dato la sua benedizione con la formula di San Francesco; a mia volta anch’io l’ho benedetto”.