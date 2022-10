Diocesi: Fidenza, una settimana giubilare per i 300 anni della consacrazione del santuario alla Gran Madre di Dio

Dal 16 al 23 ottobre a Fidenza avrà luogo la settimana giubilare in occasione dei 300 anni della consacrazione del santuario dedicato alla Gran Madre di Dio (parrocchia di San Michele Arcangelo).

L’apertura è prevista domenica 16 ottobre, alle 11.15, con la messa celebrata da don Felice Castellani; a seguire, l’esposizione del Ss.mo Sacramento e l’adorazione eucaristica continua che si prolungherà fino alla messa, alle 18, del 18 ottobre (giorno esatto della consacrazione della chiesa), che sarà celebrata dal vicario generale della diocesi, don Gianemilio Pedroni. Sempre il 16 ottobre nella sala multimediale di San Michele avrà luogo la premiazione del concorso di arte e creatività “I 300 volti della nostra chiesa” al quale hanno partecipato numerosi artisti, che hanno reso omaggio al santuario in diverse forme. Tutti i lavori saranno poi esposti in chiesa.

Mercoledì 19 ottobre, alle 17, la visita guidata della chiesa e del suo ipogeo a cura dell’architetto Riccarda Cantarelli. Giovedì 20 ottobre, alle 18, nella sala multimediale la presentazione del libro “La chiesa dei gesuiti a Borgo San Donnino (1722-2022)”, storia del tempio dedicato alla Gran Madre di Dio a cura degli autori Riccarda Cantarelli, Massimo Galli e Graziano Tonelli. La presentazione del volume è a cura di Johan Ickx, responsabile dell’archivio storico della sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato presso la Santa Sede. Venerdì 21 ottobre, alle 20.30, la processione mariana: la partenza è fissata davanti alla chiesa di Santa Maria Annunziata (dove avrà luogo un breve intervento sul culto mariano a Fidenza) per concludersi al santuario, dove avrà luogo una meditazione mariana a cura di don Luigi Guglielmoni. Domenica 23 ottobre, alle 11.15, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, cui seguirà, alle ore 18, il concerto di musica sacra intitolato “Incoronazione musicale a Maria Gran Madre di Dio”. Alle 19.30, a conclusione dell’anno giubilare presso l’oratorio sarà offerto un rinfresco per trascorrere insieme un momento di convivialità fraterna.