Messico: diocesi Città del Messico, presentata l’innovativa app con il pulsante Sos per contattare un sacerdote

Diocesi Città del Messico/SIR

L’arcidiocesi di Città del Messico ha presentato, ieri, in una conferenza stampa, la nuova applicazione mobile “Iglesia Digital”. Il lancio è avvenuto nella basilica nazionale di Guadalupe, con la presenza dell’arcivescovo primate del Messico, il card. Carlos Aguiar Retes, di Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, che ha donato la tecnologia per sviluppare l’applicazione tramite Fundación Azteca, e Ninfa Salinas Sada, presidente del Consiglio della Fundación Azteca.

L’app, disponibile per le piattaforme Ios e Android, mette a disposizione numerosi servizi, puntando a “generare uno spazio di incontro, dialogo ed evangelizzazione, sfruttando la tecnologia”. La presentazione dell’app è stata curata dal giornalista Jorge Zarza che ha fatto una dimostrazione di navigazione sulla piattaforma e mostrato le funzionalità del nuovo dispositivo. “È un’app davvero facile da usare a qualsiasi età – ha detto -. Soprattutto, offre servizi necessari per la comunità in momenti difficili, come il pulsante Sos per contattare un sacerdote in qualsiasi momento”, soprattutto nella necessità di assistenza a persone malate.

Nel processo di sviluppo della piattaforma, per volontà del cardinale Retes, sono stati tenuti otto forum di ascolto con bambini, adulti, sacerdoti, segretari parrocchiali e operatori pastorali.