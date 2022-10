Diocesi: Caritas Cagliari, domani incontro su cibo e identità culturale al Sant’Elia food festival

Quale contributo possiamo dare esaminando il nostro microcosmo, fatto di agricoltori, allevatori e trasformatori che lavorano per tutelare la biodiversità, la protezione dell’ambiente, il rispetto delle culture e delle tradizioni locali? Se ne parlerà durante un incontro sul tema “Cibo, identità culturale, presidio sociale e ambientale” che si svolgerà al Lazzaretto di Cagliari domani, giovedì 14 ottobre (ore 10.30), nell’ambito del Sant’Elia food festival. Organizzano la Caritas diocesana di Cagliari, Agris Sardegna, Laore, Gal Sgt, la Rete dei semi rurali, i produttori che afferiscono a Terre Ritrovate, il Gas Birulò Genova ed altri attori e partner istituzionali. Questo incontro fa parte delle attività previste dal protocollo d’intesa tra l’Impresa sociale Lavoro Insieme – Caritas Cagliari per una economia etica e l’Agenzia regionale Agris. Alle 13 seguirà un aperitivo/pranzo con addetti ai lavori con pietanze condivise dai produttori. Dalle 14.30 alle 16 vi sarà una definizione di strategie, riflessioni e contributi per il tema della Food Policy che sarà sviluppato nella giornata seguente. In una nota dell’arcidiocesi di Cagliari si ricorda che il settore agricolo nel 2022 vale alla produzione circa 60 miliardi di euro, con la trasformazione alimentare vale dieci volte tanto. “Anche per questo motivo, agricoltura e alimentazione hanno bisogno di azioni urgenti, di medio e di lungo periodo”, sottolinea la nota.