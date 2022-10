Ucraina: 35 luoghi di sepoltura e oltre 120 corpi riesumati nella regione di Donetsk. Le prime immagini della polizia

(Foto: dal profilo Telegram della polizia)

Dopo lo choc per gli attacchi missilistici russi sulle città ucraine, l’orrore. Oltre 120 corpi sono stati riesumati dalla polizia nei territori liberati della regione di Donetsk. È la Polizia nazionale a farlo sapere pubblicando su Telegram la notizia con il dettaglio dei primi ritrovamenti e le foto. In totale la polizia ha trovato 35 luoghi di sepoltura negli insediamenti liberati. A Lyman, gli scavi sono in corso nei luoghi di sepoltura di massa. Durante una settimana di lavoro meticoloso, la polizia ha recuperato i corpi di 56 persone. “Ci sono tre fosse comuni”, si legge nel rapporto della polizia: “Uno è a

Sviatohirsk, dove sono state sepolte sette persone (sei donne e un uomo). Gli altri si trovano nel cimitero di Lyman. Diverse decine di militari delle Forze Armate dell’Ucraina sono state sepolte in una fossa comune e più di cento civili sono stati sepolti in un secondo luogo. Sono state sepolte intere famiglie”. I lavori al cimitero continuano ininterrottamente, nonostante il maltempo: la pioggia lava via il terreno. Le indagini sono in corso contemporaneamente in entrambe le località. Vi lavorano a turni tre gruppi investigativi e operativi. Ad oggi sono stati recuperati a Lyman i corpi di 22 civili e 34 militari.