Diocesi: Mazara del Vallo, pranzo con i poveri e incontro con i giovani per l’ingresso del vescovo Giurdanella

La prima giornata che il nuovo vescovo di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella, vivrà in diocesi sarà scandita da momenti ufficiali significativi, sabato 15 ottobre. Per l’inizio del suo ministero episcopale, il presule ha scelto di vivere la giornata di sabato incontrando alcune realtà della diocesi durante momenti non aperti al pubblico. Inizierà alle 11 nella chiesa San Michele con le religiose di Mazara del Vallo per un momento di preghiera. Alle 12,30 pranzerà nella mensa fraterna “Rosario Livatino” della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus, assieme ad alcuni utenti della mensa. Mons. Giurdanella incontrerà anche i dipendenti della Fondazione e visiterà i locali dell’ex Seminario. I momenti aperti al pubblico inizieranno alle 16, quando incontrerà i giovani della diocesi nel Santuario Madonna del Paradiso. Al termine partirà il corteo a piedi che accompagnerà mons. Giurdanella sino in piazza Mokarta, dove ad accoglierlo ci saranno i bambini del catechismo provenienti da tutta la provincia. Qui porterà il saluto don Nicola Patti, direttore dell’Ufficio diocesano catechistico. Tutti insieme raggiungeranno, alle 16.45, piazza della Repubblica dove verrà accolto dai fedeli e dagli amministratori dei Comuni della diocesi. A rivolgere il saluto sarà il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci. Alle 18, in cattedrale, la messa durante la quale mons. Domenico Mogavero cederà il pastorale a monsignor Giurdanella che presiederà la sua prima celebrazione da vescovo di Mazara del Vallo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sia sulla Fanpage diocesi Mazara che sul canale YouTube #CondividereTV. La diretta inizierà alle 17.45, con uno spazio curato da Max Firreri che racconterà la giornata vissuta da mons. Giurdanella. Il commento della messa è affidato a don Leo De Simone. Per l’occasione, in piazza della Repubblica, grazie alla collaborazione del Comune di Mazara del Vallo, saranno sistemate 500 sedie e verrà allestito uno schermo gigante per chi, non trovando posto all’interno della cattedrale, vorrà seguire la celebrazione.