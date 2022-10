Prenderà il via domani, 14 ottobre, a Napoli il nuovo percorso per la formazione permanente del clero “I venerdì della Parola”. Ogni venerdì (tranne il primo di ogni mese) dalle 10 alle 12 presso il seminario “A. Ascalesi” i sacerdoti si incontrano per ascoltare, pregare e condividere riflessioni e spunti sulla liturgia della Parola della domenica successiva. A coordinare gli incontri sarà don Lello Ponticelli, delegato arcivescovile per la formazione del clero.