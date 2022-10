Tutela minori: Catania, domani un momento di dialogo tra le tre diocesi della metropolia

Si svolgerà, venerdì 14 ottobre 2022, a partire dalle 9, nei locali del Seminario arcivescovile di Catania, una giornata di studi, promossa dalle tre diocesi della metropolia – Catania, Acireale e Caltagirone –, dal titolo “Minori e le persone vulnerabili: quale tutela effettiva? Ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori e le persone vulnerabili vittime di abuso”, nell’ambito del cammino della Chiesa italiana sull’impegno della Tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Lo scopo è quello di scambiare informazioni e buone prassi, confrontarsi a livello istituzionale e personale, incontrarsi per aiutarsi a raggiungere alcuni obiettivi, tra i quali potenziare la rete dei referenti diocesani, più centri d’ascolto e la collaborazione con le istituzioni pubbliche. Questo evento vuole anche essere un momento privilegiato all’interno di un cammino che continueremo insieme anche nel mese di novembre, durante il quale si pregherà per le vittime di abuso e maltrattamento. La mattina sarà dedicata ai rapporti istituzionali e sulle questioni giuridiche. È previsto, tra gli altri, un intervento di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Cesi, e del vescovo Domenico Mogavero, presidente del Servizio regionale Tutela minori e persone vulnerabili. Il pomeriggio sarà concentrato sulla rete di tutela con interventi di alcuni operatori dell’Azienda sanitaria provinciale, di don Salvatore Franco, psicoterapeuta e coordinatore del Servizio regionale, e di suor Rosalba La Pegna, responsabile Centro antiviolenza “Il Bucaneve” di Acireale. Il convegno è aperto a tutti, in maniera particolare per coloro che hanno responsabilità pastorali in diocesi e per i loro collaboratori più stretti.