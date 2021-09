Germania: Federazione dei giovani cattolici tedeschi chiede di votare parlamentari che perseguano gli interessi di bambini e giovani

Una settimana prima delle elezioni federali del Bundestag, la Federazione dei giovani cattolici tedeschi (Bdkj ha dato l’esempio al Paese di come si possa ipotizzare una Germania tutta colorata con la campagna “Zukunftszeit – tempo futuro”: nel corso della manifestazione che si è svolta a Berlino durante il recente weekend, la Bdkj ha chiesto ai suoi membri, e a tutto l’elettorato, di eleggere in Parlamento candidati dei partiti democratici che si concentrano sugli interessi dei bambini e dei giovani. Netto, da parte della Bdkj, il rifiuto di AfD-Alternative für Deutschland che non rappresenta minimamente le istanze della gioventù cattolica. “Con le associazioni giovanili cattoliche a Berlino questo fine settimana, Bdkj ha dato un chiaro segnale per le elezioni federali del 2021”: “Ci impegniamo per un Paese colorato e chiediamo l’elezione di partiti democratici”, ha spiegato in un comunicato il presidente federale del Bdkj, Gregor Podschun, che ha ribadito: “Rifiutiamo le posizioni dell’AfD, non sono ammissibili per noi”. “I bambini e i giovani non hanno voce e non hanno lobby, anche se sanno esattamente cosa vogliono e devono convivere a lungo con gli effetti delle decisioni politiche prese dagli adulti”, spiega, la presidente federale del Bdkj, Daniela Hottenbacher. “Per questo motivo, insieme al Consiglio federale tedesco della gioventù, continuiamo a chiedere l’abbassamento dell’età di voto”, perché “i giovani devono essere presi sul serio, incoraggiati e sostenuti ed è questo ciò per cui ci impegniamo nel Bdkj”.