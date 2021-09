Diocesi: Fabriano-Matelica, da domani convegno “Ripartiamo insieme”. Mons. Massara, “unità e collaborazione fra parrocchie e fra gruppi ecclesiali”

“Ripartiamo insieme” è lo slogan del convegno pastorale diocesano di Fabriano-Matelica che si snoderà per cinque giorni, dal 21 al 25 settembre, incentrandosi sui temi della speranza, carità e fede. “È una opportunità – ricorda il vescovo Francesco Massara – per la nostra Chiesa locale per ripartire dopo il lunghissimo stop della pandemia, con una marcia diversa: insieme! Credo fortemente che la nostra Chiesa abbia bisogno di ritrovare una unità, una collaborazione fra parrocchie e fra gruppi ecclesiali. Solo così possiamo esser credibili nell’annunciare Dio che è amore e comunione. Ho creduto opportuno dare un segnale di ripartenza della diocesi, dopo questo lungo periodo di sospensione di buona parte delle attività pastorali”. Il via domani, alle 18 presso la cattedrale S. Venanzio, con il primo incontro su “Speranza: un cammino verso la comunione” con l’intervento dell’assistente ecclesiastico del Dicastero vaticano per la Comunicazione, don Luigi Maria Epicoco. Gli altri due incontri sono previsti per giovedì 23 settembre, sempre alle 18, in cattedrale su “Carità: un cammino sulla scoperta della missione di ogni battezzato” con il card. Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, e venerdì 24 settembre (ore 18 in cattedrale) su “Fede: un cammino per comprendere la nostra umanità” con il sottosegretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della fede, don Armando Matteo. “Gli ospiti – prosegue il vescovo – ci aiuteranno a vivere nel concreto le virtù teologali del nostro credo: fede, speranza e carità; senza troppi discorsi altisonanti, ma facendo scendere nel concreto della vita diocesana le proposte che metteranno sul piatto. Questo convegno non è un convegno in senso stretto, perché la seconda motivazione che mi ha mosso nel pensarlo è stata quella di valorizzare ciò che la diocesi ha da offrire, in particolar modo la città di Fabriano, ma solo per una questione di comodità: si è cercato infatti di coinvolgere anche alcune realtà delle altre vicarie, così da lasciar scoprire a tutti la ricchezza che spesso si nasconde anche a noi, nelle nostre chiese”. Nei giorni 22 e 25 settembre lo slogan sarà “Nella notte, la luce delle Chiese”, ovvero un percorso spirituale, artistico e turistico attraverso i tesori della diocesi: dal concerto in cattedrale della corale S. Cecilia (ore 20.30 e 22.30) di 30 minuti con visita alle bellezze di S. Venanzio grazie al Gruppo Giovani Guide (dalle 17 alle 20.30 e dalle 21 alle 22.30) al percorso artistico alla chiesa di S. Onofrio e alla Scala Santa accompagnati dalle melodie di Mario Solinas (dalle 18 alle 23) con le associazioni FaberArtis e S. Francesco Festival, dal recital dei ragazzi di S. Nicolò “Un santo per amico” nella parrocchia di S. Nicolò (ore 21) al percorso in poesia e musica attraverso i versi di Dante e le vite della Beata Mattia e di S. Silvestro nella chiesa dei Ss. Biagio e Romualdo (ore 19) ed il concerto del coro della parrocchia di S. Teresa di Matelica (ore 21), dalla performance di danza sacra a cura della scuola di danza Anna Nikolova nella chiesa di S. Benedetto (ore 18.30, 20 e 22) alla testimonianza in prima persona tra canto, musiche e balli dall’Africa all’Oratorio del Gonfalone (ore 19-22).