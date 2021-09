Giornata migrante e rifugiato: diocesi Savona-Noli, il 26 settembre messa del vescovo Marino a Valleggia

Sarà la comunità parrocchiale di Valleggia a ospitare, come lo scorso anno, la “Festa dei popoli” promossa dalla diocesi di Savona-Noli in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Domenica 26 settembre, alle 15, nel campo sportivo di Valleggia o, in caso di maltempo, nella chiesa del Santissimo Salvatore, il vescovo Calogero Marino, presiederà l’Eucaristia che vedrà la partecipazione delle comunità etniche presenti nel territorio diocesano.

La messa è organizzata dall’Ufficio diocesano per le missioni e le migrazioni, diretto da Davide Carnemolla e padre Enrico Redaelli, e vedrà letture e canti animati dalle comunità cattoliche indiana, ucraina, paraguayana ed ecuadoriana. Quest’anno, inoltre, la “Festa dei popoli” sarà legata al cammino che la chiesa diocesana farà verso la Marcia nazionale della pace, che avrà luogo a Savona il 31 dicembre prossimo. “Il tema della 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato – spiegano Davide Carnemolla e padre Enrico Redaelli – è quello suggerito da Papa Francesco ‘Verso un noi sempre più grande’. Appare forse illusione di sognatori pensare ad un noi più grande mentre nel mondo sono in atto processi globali di chiusura ed esclusione, ma l’ascolto della Parola del Signore che richiama al disegno di Dio nella storia diviene per tutti chiamata ad una responsabilità che si traduca in scelte di incontro e accoglienza nel presente. ‘Verso un noi sempre più grande’ vuole così indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo”.