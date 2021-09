Frati minori: Sicilia, 13 religiosi in cammino per le strade dell’isola per annunciare il Vangelo

Sono partiti i 13 frati mandati per le strade della Sicilia dal ministro provinciale dei frati minori, fra’ Antonino Catalfamo. A due a due, con l’eccezione di un gruppetto che è formato da tre, come gli apostoli quando furono inviati in missione da Gesù. E come i primi frati inviati per annunciare il Vangelo da Francesco di Assisi. Si sono incontrati a Santa Maria di Gesù a Palermo, dove si conservano le spoglie di san Benedetto da San Fratello e del beato Matteo di Agrigento. Poi, la definizione del programma che li vedrà in diverse parti della Sicilia, isole Eolie comprese. L’iniziativa che è parte dal desiderio dei frati siciliani di fare esperienza di radicalità evangelica è coordinata da fra’ Pietro Buttitta. “I vescovi delle diverse diocesi, dove i frati passeranno, hanno mostrato senso di accoglienza ed entusiasmo e nello stesso tempo hanno apprezzato tantissimo l’iniziativa che sicuramente avrà un seguito, anche se nella vita quotidiana diversi frati minori vivono lo spirito di missione nella strada e nel proprio territorio parrocchiale stando vicino ai bisognosi ammalati e dove c’è bisogno di sostegno e aiuto”, si legge in una nota. “La Provvidenza ha voluto che iniziassimo questa esperienza il giorno in cui ricordiamo l’impressione delle stimmate del nostro serafico Padre San Francesco – ha affermato il ministro provinciale –. I frati andranno in luoghi che forse sono dimenticati dagli uomini ma sicuramente non da Dio. Abbiamo bisogno di stare tra le persone semplici ed umili, per recuperare anche noi la semplicità che fa parte della nostra vita di minori”.

I frati hanno rinnovato la loro professione religiosa e il ministro provinciale, dopo aver invocato lo Spirito Santo, ha dato loro il mandato di andare in missione per evangelizzare ed essere evangelizzati. “Andate con la fiducia in Dio e di Dio, esercitate l’arte dell’ascolto e della preghiera, prendendoci cura l’uno dell’altro. Non servono parole, predicate con il buon esempio. Siate gioiosi, lasciate parlare il Signore con la vostra vita di minori. Non entrate in dispute di parole, ma benedite il Signore in ogni circostanza. Non avete l’obiettivo di evangelizzare ma di essere evangelizzati. I luoghi dove vi recate sono luoghi poveri e la gente sa vivere dell’unica cosa davvero importante, sa vivere di Dio”. Muniti di saio, sandali e sacco a pelo, i frati sono partiti per i Nebrodi, per le Madonie, le isole Eolie e alcuni andranno nel territorio ragusano.