Informazione: Aiart, “stop a campagna pro cannabis nei servizi giornalistici Rai”

L’associazione cittadini mediali (Aiart) chiede l’immediato intervento delle autorità competenti affinché “la campagna pro cannabis della Rai cessi sia sulla rete nazionale sia sulle reti regionali”.

Il riferimento è a servizi, andati in onda nel corso di tg regionali e nazionali, sulla legalizzazione della cannabis e legati alla “risibile scusa” di dare notizia dell’imminente scadenza per la presentazione dei diversi quesiti referendari. “La faziosità ha raggiunto limiti insopportabili e le autorità hanno il dovere di tutelare gli utenti da queste derive – si legge in una nota –. Il servizio pubblico dovrebbe farsi carico della possibile pericolosità di messaggi televisivi fuorvianti, deontologicamente poco ‘bilanciati’, e che hanno conseguenze negative sull’intera comunità”.