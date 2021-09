Commissione Ue: oltre mille frodi al bilancio comunitario, ma diminuisce l’impatto economico. Massima allerta per i Pnrr

Nel 2020 l’impatto delle frodi sul bilancio Ue ha continuato a diminuire. Lo comunica la Commissione Ue in una nota sulla relazione annuale per la tutela degli interessi finanziari dell’Ue, adottata oggi. Lo scorso anno 1.056 frodi segnalate hanno avuto un impatto economico del valore totale di 371 milioni di euro, circa il 20% in meno rispetto al 2019. Negli ultimi cinque anni si registra un costante calo dell’impatto finanziario delle frodi, sostiene la Commissione. Mentre, il numero di irregolarità non fraudolente rimane stabile, ma si registra una riduzione del 6% nel valore dell’impatto economico. “La risposta senza precedenti dell’Ue alla pandemia rende disponibili più di 2mila miliardi di euro a sostegno dei Paesi Ue per la ripresa dal Coronavirus – dichiara Johannes Hahn, commissario Ue per il Bilancio –. Lavorare insieme Ue e Stati membri per tutelare questi fondi dalle frodi non è mai stato così importante”.