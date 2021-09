Germania: Fulda, al via la prima plenaria dei vescovi in presenza dall’inizio della pandemia. Focus sul Sinodo

Inizia oggi a Fulda, con la conferenza stampa di presentazione, l’assemblea plenaria autunnale della Conferenza episcopale tedesca, che terminerà il prossimo 23 settembre. I 68 membri della Conferenza episcopale tedesca sotto la guida del presidente, il vescovo del Limburgo, mons. Georg Bätzing, si ritrovano dal vivo, di nuovo nel Palazzo di città di Fulda, per la prima volta dall’inizio della pandemia da Covid-19. Tra gli argomenti centrali è prevista una ampia analisi dei temi, delle deliberazioni e dell’andamento del Cammino sinodale, anche in vista della seconda Assemblea sinodale di Francoforte sul Meno, che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre 2021; i preparativi per il Sinodo mondiale dei vescovi a Roma, che si svolgerà dal 9 ottobre prossimo. Ancora una volta, i vescovi tedeschi dovranno confrontarsi per chiarimenti e rivalutazioni riguardanti lo studio “Abusi sessuali su minori da parte di sacerdoti, diaconi e religiosi cattolici nell’area della Conferenza episcopale tedesca”, anche alla luce delle nuove questioni procedurali per i risarcimenti, le ricerche sulle mancate denunce di vescovi del passato e di questioni attuali. Un altro obiettivo è l’elezione dei membri, dei presidenti e dei vicepresidenti, nonché dei consiglieri delle 14 commissioni della Conferenza episcopale tedesca e delle sottocommissioni. Nella giornata odierna di apertura parteciperà il nunzio apostolico, l’arcivescovo Nikola Eterović, mentre mons. Stanisław Budzik, arcivescovo di Lublino, in Polonia, sarà presente come ospite rappresentante di altre Conferenze episcopali.