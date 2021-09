Terremoto Haiti: Caritas internationalis, domani un bilancio ad un mese dal sisma. Tra gli ospiti il cardinale Langlois

A poco più di un mese dal devastante terremoto che ha colpito Haiti il 14 agosto, Caritas internationalis organizza una conferenza stampa online per descrivere la situazione nel Paese il 21 settembre alle 16 Cest. L’evento sarà in francese e sono previste traduzioni in italiano, inglese e spagnolo.

Tra gli oratori vi saranno il cardinale Chibly Langlois, vescovo di Les Cayes, monsignor Glandas Marie Erick Toussaint, vescovo di Jacmel e presidente di Caritas Haiti e e rappresentanti di Caritas Haiti che hanno fornito soccorso nelle aree maggiormente colpite subito dopo il disastro. Interverranno Aloysius John, segretario generale di Caritas internationalis, padre Jean Herve François, direttore nazionale di Caritas Haiti, Winter Lumarque, Caritas Haiti.