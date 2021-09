Coronavirus Covid-19: Imola, mons. Mosciatti presiede quattro messe davanti agli ospedali per ricordare le vittime della pandemia

Il vescovi di Imola, mons. Giovanni Mosciatti, celebrerà nelle prossime settimane quattro messe fuori dalle quattro strutture sanitarie del territorio diocesano, in suffragio delle vittime del Covid e in ringraziamento del servizio svolto dagli operatori sanitari, da tutto il personale ospedaliero e dagli assistenti religiosi accanto alle persone sofferenti.

La prima messa messa è in programma per domani, martedì 21 settembre, alle 16 all’esterno dell’ospedale Umberto I di Lugo e l’hospice Benedetta Corelli Grappadelli. Il 30 settembre, sempre alle 16, sarà fuori dall’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola e il 5 ottobre, alle 16.15, a Montecatone. Una messa verrà celebrata anche al Maria Cecilia Hospital di Cotignola, ma al momento non sono ancora stati definiti dati e orario.