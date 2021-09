Nell’ambito delle celebrazioni per la solennità di San Michele Arcangelo, patrono della città di Vasto, l’arcivescovo diocesano, mons. Bruno Forte, presiederà giovedì 30 settembre una celebrazione eucaristica per tutti coloro che stanno operando al servizio della campagna vaccinale e per invitare a vaccinarsi quanti non l’hanno ancora fatto. La messa sarà celebrata alle 18 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto.