Cappella per l’Europa: Bruxelles, 20 anni di presenza accanto alle istituzioni Ue. Celebrazione ecumenica e concerto

La “Cappella per l’Europa”, anche nota come la cappella della Resurrezione, a Bruxelles celebra 20 anni di vita: inaugurata ufficialmente il 25 settembre 2001, a pochi passi dalla sede delle istituzioni europee, in Rue Van Maerlant 22, è uno spazio multiculturale ed ecumenico di preghiera e celebrazione, ma anche di riflessione e scambio per chi vive l’Europa. È la Compagnia di Gesù ad avere la responsabilità della Cappella, insieme alle altre Chiese cristiane che utilizzano le strutture.

Per festeggiare questo “compleanno” mercoledì 22 settembre (ore 19) si terrà una celebrazione di ringraziamento presieduta dai leader delle Chiese ortodossa (Patriarcato ecumenico), apostolica armena, protestante unita, anglicana e cattolica in Belgio e vi parteciperanno rappresentanti della Comece (Commissione degli episcopati dell’Unione europea), Cec (Conferenza delle Chiese europee), Cib (Comitato interecclesiale di Bruxelles), Jcep (Conferenza dei gesuiti dei provinciali d’Europa). Potranno essere presenti solo 30 persone alla celebrazione, in ragione delle misure sanitarie in vigore, ma l’invito agli amici è ad unirsi “virtualmente” nella preghiera trasmessa in streaming su YouTube. Mercoledì 29 settembre invece la violinista Pauline Van der Rest sarà la protagonista del primo dei cinque concerti del Festival Cappella per l’Europa.