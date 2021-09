Oratori: Cor e Lumsa, un corso di perfezionamento sui “processi di educazione informale”

Un corso di perfezionamento in “Oratori e processi di educazione informale”: a lanciarlo il Cor, il Centro oratori romani e la Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa). Il corso, che prenderà l’avvio nel prossimo novembre a Roma, mira a “fornire conoscenze, competenze, strumenti per educatori, animatori e catechisti all’interno di oratori o altre realtà di aggregazione giovanile e, attraverso un processo laboratoriale, ad accompagnarli ad immaginare nuovi modelli e forme alla luce delle sfide attuali”. “A partire dalla visione e dalla missione dell’oratorio come luogo di accoglienza e di crescita – fanno sapere i promotori – i corsisti saranno guidati ad acquisire una maggiore consapevolezza della specificità educativa delle pastorale oratoriana, non solo spazio fisico ma esperienza significativa, caratterizzata da un approccio pedagogico costruito sulla relazione educativa nell’ambiente informale, aperto alla sperimentazione e alla novità”. Il corso, presso la sede romana dell’Ateneo di piazza delle Vaschette 101, avrà una durata di 200 ore fra lezioni frontali (in modalità blended), didattica a-sincrona, esperienze e project work negli oratori romani con una cadenza mensile dei moduli. Direttori del corso sono Maria Cinque, presidente del corso di laurea della Lumsa in Scienze dell’educazione e professore associato di Didattica e pedagogia speciale, e Daniela Salvi, formatrice del Cor. Da parte del Cor sono previste 10 borse di studio a copertura parziale dei costi. Il bando e tutti i dettagli sono presenti sul sito web dell’associazione, fondata dal Servo di Dio Arnaldo Canepa.