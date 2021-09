Confraternite: Malaga, al Forum Paneuropeo rappresentanti da tutta Europa

Definiti i programmi del 4° Congresso internazionale sulla pietà popolare e del 2° Forum Paneuropeo delle Confraternite, dal 23 al 26 settembre, a Malaga. Entrambi gli eventi verranno inaugurati ed assistiti dal presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella.

Nel corso del Congresso , alla presenza di tutto il vastissimo mondo confraternale di Spagna, nonché delle delegazioni europee e persino sudamericane, si approfondirà la funzione catechetica della religiosità popolare.

Nel corso del Forum verrà invece, e per la prima volta nella storia, discusso lo status teologico delle Confraternite, con la presentazione del lavoro programmatico della Commissione Teologica istituita presso la Facoltà di Teologia di Lugano. Le aree di cui si avvia l’esplorazione scientifica sono: ecclesiologia, diritto canonico, spiritualità e liturgia. Durante il convegno si finalizzerà anche lo Statuto della costituenda entità di rappresentanza delle Confraternite d’Europa, e verranno presentati i principali progetti avviati: Unesco, Museo Virtuale e Miracoli Eucaristici.

Saranno celebrati anche due grandi momenti liturgici: la solenne Messa domenicale nella cattedrale di Málaga e la grande processione del sabato sera, in stile “Settimana Santa” (che non si è potuta celebrare pubblicamente negli ultimi due anni), con la partecipazione di circa duecentomila confratelli e consorelle. Oltre ad eventi culturali, mostre e presentazioni di libri, e naturalmente la possibilità di visitare la città di Málaga in un periodo dal clima ancora estivo.

Le confraternite europee saranno rappresentate da delegati di Francia-Montecarlo, Italia, Malta, Polonia, Portogallo e Svizzera.