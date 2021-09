Sparatoria università in Russia: 6 morti e 24 feriti, ex studente apre il fuoco nel campus di Perm

(Foto ANSA/SIR)

6 persone morte e 24 feriti sono l’esito del fuoco aperto da un ex studente dell’università di Perm nel campus questa mattina. Secondo la Tass, 19 ragazzi ora in cura riportano ferite di arma da fuoco, mentre altri 5 sono trattati per altro. Nei video che sono stati postati sui social, si vedono alcuni giovani fuggire lanciandosi dal primo piano dell’edificio in cui è entrato l’attentatore. Il giovane attentatore è stato bloccato e arrestato dalla polizia e secondo quanto riporta la stampa russa, ferito nell’operazione. Il ragazzo avrebbe pubblicato su Telegram un messaggio prima della sparatoria in cui si dichiarava slegato da qualsiasi movimento terrorista o politico e “indipendente”. La polizia ha subito bloccato il canale dell’attentatore. Dal presidente Putin le condoglianze alle famiglie dei feriti e delle vittime.