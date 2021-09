Papa Francesco: Angelus, prega per le vittime delle inondazioni in Messico

“Sono vicino alle vittime delle inondazioni avvenute nello Stato di Hidalgo, in Messico, specialmente ai malati morti nell’ospedale di Tula e ai loro familiari”. Così il Papa, al termine dell’Angelus di ieri. “Desidero assicurare la mia preghiera per le persone che sono ingiustamente trattenute in Paesi stranieri”, l’appello di Francesco: “Ci sono purtroppo vari casi, con cause diverse e a volte complesse; auspico che, nel doveroso adempimento della giustizia, queste persone possano al più presto tornare in patria”. Il pensiero del Papa, infine è andato “a quanti sono radunati al Santuario di La Salette, in Francia, nel ricordo del 175° anniversario dell’apparizione della Madonna, che si mostrò in lacrime a due ragazzi. Le lacrime di Maria fanno pensare a quelle di Gesù su Gerusalemme e alla sua angoscia nel Getsemani. Sono un riflesso del dolore di Cristo per i nostri peccati e un appello sempre attuale ad affidarsi alla misericordia di Dio”.