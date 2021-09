“Da oggi in tutta Italia si inizia a somministrare la dose aggiuntiva alle persone più fragili. È un passo avanti importante per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole. Ancora una volta grazie a tutto il personale sanitario”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta il via alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid per le persone immunocompromesse, circa tre milioni di pazienti trapiantati e malati oncologici con determinate specificità.