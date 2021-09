Gmg Lisbona 2023: Angra (Azzorre), incontro del Comitato organizzatore con i rappresentanti delle diocesi lusitane

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Angra, nelle Azzorre, è stata la diocesi ospitante del primo incontro del nuovo Anno Pastorale tra il Comitato Organizzatore Locale (Col) della Gmg di Lisbona 2023 e i Comitati organizzatori diocesani (Cod). Durante lo scorso fine settimana i rappresentanti dei due comitati si sono scambiati “informazioni, valutazioni sul percorso già intrapreso e hanno pianificato azioni future” come detto dal responsabile del Cod di Angra, padre Norberto Brum. “Nonostante la periferia delle Azzorre, la diocesi e soprattutto i giovani vogliono essere nel cuore della Chiesa e anche nel cuore della Gmg di Lisbona” ha rimarcato il sacerdote per il quale “questi incontri servono a preparare il più grande evento della Chiesa cattolica nel mondo, la Giornata Mondiale della Gioventù che, in ogni edizione, riunisce milioni di giovani da tutto il mondo”. L’incontro è stato anche l’occasione per conoscere le Azzorre, i suoi paesaggi e spiritualità. Il Col promuove incontri periodici con i Cod, a Lisbona o in diverse diocesi del Paese, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le diocesi del Portogallo nella preparazione della Gmg Lisbona 2023.