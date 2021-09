Diocesi: Termoli-Larino, il vescovo De Luca annuncia l’Assemblea diocesana. “Sintonizzarsi con l’oggi dello Spirito Santo che vive la Chiesa universale”

Una lettera aperta al “popolo di Dio” per annunciare l’Assemblea diocesana che sarà aperta il 30 settembre alle 18 nell’auditorium Giovanni Paolo II della parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli. Il documento è firmato da mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino. “Essa, come ormai prassi consolidata, avrà il suo svolgimento nelle zone pastorali attraverso incontri inter-parrocchiali o di zona e verrà conclusa venerdì 15 ottobre con una assemblea conclusiva” che si svolgerà nello stesso auditorium e alla medesima ora. “Questo momento di inizio anno ci deve aiutare, in modo concreto e operativo, a sintonizzarci con l’oggi dello Spirito Santo che vive la Chiesa universale: sotto la spinta propulsiva di Papa Francesco, essa è invitata a mettesi in uno stato di processo sinodale che parte dal basso e coinvolga ogni singola realtà ecclesiale. Ogni cammino insieme è sicuramente laborioso nel suo accadere e nel suo procedere, ma, in questo caso risulta altrettanto necessario e impellente per il nostro essere popolo di Dio che cammina nella storia accanto alla gente sulle strade della contemporaneità”.