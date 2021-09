Cure palliative: Tricase (Le), il 25 settembre convegno per il XIII anniversario dell’inaugurazione di “Casa di Betania – Hospice”

“Io dormo, ma il mio cuore veglia (Ct 5,2)”. Sarà questo il titolo del convegno formativo che si terrà sabato 25 settembre a Tricase (Le) in occasione del XIII anniversario dell’inaugurazione di “Casa di Betania – Hospice” tenutasi il 20 settembre 2008. L’evento, che sarà ospitato dalle 15 presso l’aula magna del polo didattico universitario dell’Azienda ospedaliera “Card. Giovanni Panico”, è “finalizzato – spiega una nota – alla promozione delle cure palliative come scelta di dignità nel fine vita dei pazienti e alla formazione degli operatori sanitari”. “Il titolo del convegno – proseguono i promotori – è tratto dal Libro del Cantico dei Cantici ed è stato scelto come immagine eloquente delle attività clinico-professionali che si svolgono nel nostro Hospice”.

Ai lavori, che prevedono le relazioni di diversi operatori e responsabili di “Casa di Betania – Hospice” e della Pia Fondazione “Panico”, interverranno anche il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, e don Giorgio Margiotta, cappellano della Pia Fondazione “Panico”, che approfondirà i contenuti della lettera della Congregazione per la Dottrina della fede “Samaritanus bonus” sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita.