Diocesi: Avezzano, domani ad Andria mons. Massaro verrà consacrato vescovo

Mons. Giovanni Massaro, nominato il 23 luglio scorso da Papa Francesco vescovo di Avezzano, riceverà domani pomeriggio, ad Andria, la consacrazione episcopale. Il rito, che sarà celebrato nella festa liturgica di San Matteo Apostolo, sarà presieduto da mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria. Vescovi consacranti saranno Pietro Santoro, vescovo emerito e amministratore apostolico di Avezzano, e mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano. La celebrazione eucaristica è in programma alle 17.30, in piazza Vittorio Emanuele II. L’accesso sarà possibile con pass. Il rito di consacrazione sarà trasmesso in diretta su Tele Dehon (canale 18 e in hd 518) e in streaming sulla pagina Facebook.

Il motto episcopale scelto da mons. Massaro è “Perdere la vita per amore di Cristo”, le cui parole – spiega una nota – si rifanno al Vangelo di Marco (8, 34-35) laddove l’evangelista narra che Gesù “convocata la folla insieme ai suoi discepoli” descrive le condizioni necessarie per andare dietro a lui: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso”.