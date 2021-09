Diocesi: Grosseto, Gioventù Francescana ripulisce gli spazi pubblici della città

Ripulire gli spazi pubblici della città dai rifiuti di ogni genere: è in questo modo che la Gioventù Francescana (Gifra) di Santa Lucia ha deciso di celebrare il “mese del Creato”, che quest’anno la Chiesa italiana dedica al tema, che farà da sfondo anche alla 49ª Settimana sociale dei cattolici (Taranto, 21-24ottobre) “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. L’iniziativa ha preso il nome “Puliamo perché” e ha visto molti giovani in azione in diversi luoghi cittadini a partire dall’argine dell’Ombrone. I giovani si sono messi a ripulire con grande lena “perché ci vogliamo lasciar guidare dai passi di san Francesco nella cura del Creato, così da comprendere la ricchezza di ciò che ci circonda”. Ogni volta, prima di iniziare a pulire, i ragazzi si mettono in cerchio nel luogo scelto e pregano utilizzando il cantico dei tre giovani, un invito ad ogni creatura a lodare il Signore. “Non ci sentiamo di fare nulla di eccezionale – dicono i giovani – ma crediamo che ogni piccolo gesto possa contribuire a cambiare in meglio il mondo”.