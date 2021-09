Serbia: Zemun, messa e convegno storico in occasione del 300° anniversario dalla fondazione della parrocchia Assunzione della Vergine Maria

Con una messa solenne, domenica 19 settembre, a Zemun, municipio della città di Belgrado, è stato celebrato il 300° anniversario dalla fondazione della parrocchia cattolica “Assunzione della Vergine Maria”. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da mons. Djuro Hranic, arcivescovo di Djakovo-Osijek, insieme a mons. Djuro Gasparovic, vescovo di Srjem, diocesi di cui fa parte Zemun. Presenti anche rappresentanti del governo serbo per gli affari religiosi, sacerdoti dalla Chiesa ortodossa serba, dirigenti del comune di Zemun e diversi sacerdoti cattolici della zona. Nel 1721 arrivano a Zemun, all’epoca località indipendente, i frati cappuccini che ricostruiscono la parrocchia dopo la sconfitta dell’impero Ottomano da parte dell’Austria-Ungheria. L’aspetto storico della presenza cattolica è stato tema centrale anche del convegno scientifico svoltosi il 18 settembre nel centro pastorale della parrocchia “Assunzione della Vergine Maria” di Zemun. Tanja Grkicici ha ricostruito i momenti salienti dalla fondazione alla seconda guerra mondiale, ricordando che della presenza cattolica si parla già nel 1332. Nel 1734 i cappuccini occupano una moschea demolita, trasformandola in chiesa dedicata alla Vergine Maria; successivamente sarà costruita la chiesa attuale. Un fatto interessante è stato raccontato dal professor Nikola Skalabrin, docente del seminario di Djakovo, cioè la demolizione della chiesa nel dopoguerra come segno di vendetta contro i tedeschi, che maggiormente rappresentavano i cattolici della città.