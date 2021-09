Movimenti: Mondo Migliore, al via da oggi a Roma la Convivenza nazionale

“Il cammino sinodale e le nuove esercitazioni” saranno al centro della Convivenza del Movimento Mondo Migliore italiano, fondato da padre Riccardo Lombardi, che si apre oggi pomeriggio a Roma. Del Sinodo e delle sue prospettive domani parlerà mons. Ciro Miniero, vescovo di Vallo della Lucania. Oggi pomeriggio anche il ricordo di p. Ugo Mesini, scomparso la scorsa settimana e che per tanti ha collaborato con p. Lombardi e successivamente nel Movimento Mondo Migliore. “Ha aderito al Movimento per un Mondo Migliore ed è stato una saggia guida con la sua umiltà, disponibilità e serenità”, si legge in un ricordo della sezione italiana del Movimento: “Entusiasta e convinto assertore di un Mondo Migliore è stato un riferimento per tutti noi con la sua serenità, la sua speranza, il suo credere nel futuro, la sua totale disponibilità alla vita della Chiesa per la costruzione del Regno”.

Mesini, gesuita anche lui, fu l’ultimo responsabile della casa di Rocca di Papa del Movimento. “Con il gruppo italiano accompagnò le prime esperienze del Progetto Nuova immagine di parrocchia e curò la formazione di centinaia di operatori pastorali impegnati nella sua attuazione in ogni parte d’Italia”, scrive Raffaele Iaria nel volume “Verso un Mondo Migliore” (Ancora).