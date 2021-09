Diocesi: Crotone-Santa Severina, un corso di aggiornamento sulla “Chiesa sinodale”

L’ascolto e il discernimento nelle Chiese locali, in particolare quella di Crotone-Santa Severina, è stato il principale motivo del corso per avviare il cammino sinodale dal 2021 al 2023, in vista dell’Assemblea del Sinodo dei vescovi di ottobre 2023. Mons. Angelo Panzetta – riferisce la diocesi – ha evidenziato che “questa opportunità di ascolto e dialogo a livello locale attraverso questo Sinodo, come detto da Papa Francesco, chiama la Chiesa a riscoprire la sua natura profondamente sinodale. Questa riscoperta delle radici sinodali della Chiesa comporterà un processo volto ad imparare umilmente insieme come Dio ci chiama ad essere Chiesa nel terzo millennio”. “Sinodo è una parola antica e venerabile nella Tradizione della Chiesa, ha sottolineato il relatore, il cui significato attinge ai temi più profondi della Rivelazione”, ha proseguito Panzetta: “Indica il cammino percorso insieme dal Popolo di Dio. Infatti, presbiteri e diaconi, insieme ai laici della chiesa crotonese, sono stati chiamati ad aggiornarsi sul Sinodo e sul processo da mettere in atto in diocesi, partendo dalla consapevolezza che illuminati dalla Parola di Dio e uniti nella preghiera, saremo in grado di discernere i processi da attivare per cercare la volontà di Dio e seguire le vie che Dio ci chiama a percorrere verso una comunione più profonda, una partecipazione più piena e una maggiore apertura a compiere la nostra missione nella diocesi”. A fissare la finalità e gli obiettivi del processo sinodale è stato il primo incontro, nel quale si è affrontato il tema del ruolo del vescovo insieme ai sacerdoti e dei diaconi nel processo sinodale, mentre, nelle successive tre giornate con i laici, è stato affrontato il tema ‘Verso una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione’, partendo dall’esperienza a livello locale”. Elemento chiave di queste giornate formative dei ministri ordinati e dei laici crotonesi è stata quella della sinodalità come accoglienza del cambiamento, la formazione e l’apprendimento continuo, partendo dalla esigenza che la comunità ecclesiale crotonese deve formare persone più capaci di “camminare insieme”, ascoltandosi l’un l’altro, partecipando alla missione e impegnandosi nel dialogo.