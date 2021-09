Diocesi: Modena-Nonantola e Carpi, da ottobre il percorso comunitario sulla fede “Credi tu questo?”

Prenderà il via ad ottobre un percorso di formazione pastorale di base incentrato sui fondamenti della fede rivolto alle persone che a vario titolo si impegnano nella vita parrocchiale delle diocesi di Modena-Nonantola e di Carpi. L’iniziativa, intitolata “Credi tu questo?”, si articolerà in otto incontri serali, in programma sempre di lunedì, che si svolgeranno in modalità “mista” e nel rispetto delle misure anti-contagio: ogni volta in presenza in una parrocchia delle due diocesi, a rotazione, e contemporaneamente trasmessi online.

Si partirà l’11 ottobre, per poi proseguire il 25 ottobre, l’8 e il 22 novembre, il 13 dicembre, il 10 e 24 gennaio per concludere il 7 febbraio.

Nel presentare l’iniziativa in una lettera indirizzata a sacerdoti e diaconi, l’arcivescovo Erio Castellucci spiega che “Credi tu questo?” intende oltre a “dare forma al desiderio diffuso di una formazione di base rivolta agli operatori pastorali delle nostre parrocchie” anche “andare incontro alle domande profonde, riguardanti i fondamenti della fede, maturate nel tempo della pandemia da Covid-19”. Fornirà anche l’occasione per “accompagnare il percorso sinodale che si avvia nel prossimo autunno con un biennio di ascolto, motivando in modo particolare gli animatori dei gruppi sinodali” e “dare seguito con un percorso condiviso agli incontri degli ambiti pastorali delle nostre due diocesi, dai quali è emersa la necessità di una maggiore convergenza su alcune proposte”.