Welfare: Acli, oggi pomeriggio si presenta il manifesto “La Casa della comunità: la salute” per tutti

Si terrà oggi pomeriggio, alle ore 15,30, presso la sede nazionale delle Acli, in via Marcora 18 a Roma, l’evento “La Casa della comunità: nuova cultura della salute”, organizzato dalle Acli con l’Associazione Prima la comunità e l’Associazione Salute diritto fondamentale, in collaborazione con la Rete Salute welfare territorio.

In occasione dell’evento sarà presentato al dibattito pubblico il manifesto “La Casa della comunità: la salute per tutte e per tutti” con il quale si vuole proporre una possibile innovazione del sistema di welfare, cercando di intervenire concretamente sulla realizzazione degli obiettivi di salute mediante un sistema di servizi di prossimità che la pandemia ha dimostrato come indispensabili. Una concezione di salute che vada oltre la sanità, che raggiunga i più fragili, che veda la partecipazione della comunità e che superi il concetto di prestazione sanitaria tradizionale e valorizzi di più le risorse dei singoli territori.

Il testo del Pnrr presentato all’Ue prevede l’istituzione della Casa della comunità: per questo ora è necessario avviare un processo di innovazione che investa luoghi e contesti della vita delle persone dove trovano concretezza tutti i diritti di cittadinanza a partire da quello fondamentale che è il diritto alla salute.

I lavori di oggi saranno aperti alle ore 15,30 dal vicepresidente nazionale delle Acli, Antonio Russo a cui seguiranno i saluti iniziali dalla presidente dell’Associazione Salute diritto fondamentale, Nerina Dirindin, e del presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia.

Don Virginio Colmegna, fondatore e presidente dell’Associazione Prima la comunità, illustrerà i punti del manifesto per un’autentica Casa della comunità e a seguire, interverrà il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il pomeriggio proseguirà con gli interventi di tre professori: Renato Balduzzi dell’Università Cattolica Milano, Cristiano Gori dell’Università Trento e Francesco Longo dell’Università Bocconi Milano, che analizzeranno il progetto della Casa della comunità alla luce del Pnrr.

Successivamente si terrà una tavola rotonda con gli interventi di Anna Lisa Mandorino, segretario generale Cittadinanzattiva, Roberto Speziale del Forum del Terzo Settore – Consulta socio sanitaria, Rossana Dettori della Cgil, Ignazio Ganga della Cisl, Domenico Proietti della Uil e Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna.

L’evento potrà essere seguito in presenza previa prenotazione e fino a esaurimento posti, oppure in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube delle Acli nazionali.