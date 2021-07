Terzo Settore: San Marino, oggi al via la Summer School dei Cantieri ViceVersa

Da oggi a sabato si tiene la Summer School dei Cantieri ViceVersa, un progetto promosso dal Forum nazionale del Terzo Settore in collaborazione con il Forum per la finanza sostenibile, presso il Palace Hotel di San Marino: tre giorni di discussioni, approfondimenti, confronto e dialogo fra rappresentanti del mondo della domanda e dell’offerta finanziaria per il Terzo settore. Nelle giornate si alterneranno 2 sessioni plenarie e 6 specifiche. Le due sessioni plenarie (8 luglio ore 15 e 9 luglio ore 14.30-17) saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube del Forum del Terzo Settore.

Oggi, alle 15, la sessione introduttiva, con interventi di Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore, Francesco Bicciato, segretario generale di Forum per la finanza sostenibile, Francesco Inguscio, presidente di Nuvolab, Andrea Ciarini, professore de La Sapienza Università di Roma.

Domani, al Panel 1 sul tema “Il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria nel sostegno a operatori finanziari ed Ets” interverranno Francesco Profumo, presidente di Acri, e Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud.

Al Panel 2 su “La sinergia pubblico-privato per lo sviluppo sociale delle comunità” gli interventi di Vincenzo Durante di Invitalia, Giorgio Micheli di Unicredit, Fabiano Pozzessere di Assimoco.

Le 6 sessioni specifiche sono su “L’accesso al credito e le garanzie”, “Gli strumenti finanziari per la cooperazione internazionale”, “Gli strumenti assicurativi”, “Il credito a impatto”, “L’equity e i fondi di investimento”, “Gli strumenti donativi”.