Migranti: Natili Micheli (Cif), “Italia induca l’Europa ad un’azione politica perché siano garantiti diritti umani e libertà”

“Nelle ore in cui il nostro Parlamento è chiamato a deliberare sul rinnovo delle missioni militari, tra le quali quella in Libia, sulle cui coste milizie e bande perpetrano abusi costanti e violenze di ogni tipo, è necessario promuovere una riflessione politica profonda”. È quanto suggerisce la presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), Renata Natili Micheli, in una nota. “È arrivato il momento, è questo il momento, in cui l’Italia deve indurre l’Europa ad un’azione politica cui non può più sottrarsi al fine di garantire i diritti umani e la libertà dei migranti di cui l’Europa si dice custode e la cui violazione fa del ‘Mare Nostrum’ un cimitero a cielo aperto”, conclude Natili Micheli.