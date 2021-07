Comunicazioni sociali: Univ. Santa Croce, corso sulla comunicazione istituzionale della Chiesa

“Comunicazione istituzionale della Chiesa: gestione, relazioni e strategia digitale”: è il corso on line gratuito che la Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce ha preparato nell’ambito delle attività organizzate per il suo 25° anniversario (1996-2021). Lo scopo del Corso, si legge in un comunicato, è quello di “fornire delle conoscenze di base – quindi per persone non necessariamente specializzate – sulla Comunicazione istituzionale della Chiesa, dalle competenze del Direttore di comunicazione alle strategie del dipartimento, dalla gestione manageriale all’interazione con i pubblici esterni, incluse le media relations, così come un’attenzione particolare alla presenza delle istituzioni ecclesiali nelle reti sociali”. Tra i potenziali destinatari del corso sono elencati i volontari nelle parrocchie e nelle organizzazioni nonprofit, collaboratori di diocesi o altre istituzioni ecclesiali, rettori di seminari e superiori con compiti manageriali, ‘alumni’ della Facoltà come attività formativa permanente, operatori pastorali della comunicazione e potenziali studenti interessati agli studi in Comunicazione istituzionale. Le iscrizioni al corso, gratuito e disponibile in Italiano, Inglese e Spagnolo, sono aperte. Le lezioni partiranno il prossimo 13 settembre 2021, saranno articolate in 4 moduli, che verranno attivati settimanalmente (13, 20, 27 settembre e 4 ottobre). Le attività possono essere seguite in qualunque momento della giornata e richiederanno un impegno approssimativo di 2-3 ore a settimana. Info: https://www.pusc.it/csi/mooc2021 Per iscriversi è necessario aprire un account sulla piattaforma didattica Discere-On demand in uso nell’Università, dalla quale si può poi accedere al corso nella lingua favorita: https://discere-ondemand.pusc.it/ Segreteria del Corso: mooc.churchcom@pusc.it