Land grabbing: Focsiv, domani la presentazione al Senato del 4° rapporto “I padroni della Terra”

Domani, venerdì 9 luglio, alle ore 10, a Roma presso la Sala Capitolare del Chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva 38, su iniziativa della senatrice Loredana De Petris e in collaborazione con Focsiv sarà presentato il 4° rapporto “I padroni della Terra. Rapporto sull’accaparramento della terra 2021: conseguenze su diritti umani, ambiente e migrazioni”. Il rapporto è realizzato nell’ambito del progetto “Volti delle Migrazioni”, cofinanziato dall’Unione europea.

In vista del Pre-Summit delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, di fine mese programmato a Roma, la presentazione, spiega una nota della Focsiv, “intende affrontare il perdurante fenomeno dell’accaparramento della terra a danno delle comunità di contadini e dei popoli indigeni. I sistemi alimentari devono mettere al centro i veri custodi della terra, della nostra casa comune, che sono i principali produttori che alimentano i popoli impoveriti nel mondo”.

Il 4° rapporto Focsiv, come nelle scorse edizioni, analizza e focalizza il fenomeno dell’accaparramento delle terre – conosciuto come land grabbing, ossia il crescente impossessamento di grandi appezzamenti di terra fertili da parte di imprese multinazionali, finanza ed investitori immobiliari interazionali e Stati, a danno delle comunità di contadini locali e dei popoli indigeni – nel quadro della competizione globale per le risorse naturali, sempre più scarse.

“Un fenomeno che non si è fermato con il Covid-19, lo denunciano le proteste delle comunità locali e gli omicidi perpetrati ai danni dei difensori dei diritti, che nel 2020 sono stati almeno 331”, evidenzia la Focsiv.

L’analisi proposta si basa sui dati Land Matrix, il sito internazionale che raccoglie informazioni sui contratti di cessione e affitto di grandi estensioni di terra per lo sfruttamento delle risorse. Oltre all’analisi dei dati a livello globale, il Rapporto approfondisce dei casi studio relativi ad alcuni Paesi; entrando dentro i meccanismi che provocano i conflitti e le tensioni tra imprese, finanza e Stati con le comunità locali. In tal senso si propongono alcuni percorsi di regolamentazione del comportamento delle imprese, di accesso alla giustizia, di sostegno ai difensori dei diritti umani, di affiancamento alle lotte dei popoli indigeni e delle comunità locali.

Alla presentazione, dopo i saluti introduttivi della presidente Focsiv, Ivana Borsotto, interverranno la senatrice Loredana De Petris, Andrea Stocchiero, dell’Ufficio Policy Focsiv, che presenterà il Rapporto, William Foieni, di Cisv, che illustrerà il caso dell’accaparramento delle terre in Senegal.

Seguirà una tavola rotonda con Maurizio Martina, Brando Benifei, Alessandra Stefani, Stefano Prato, Enrico Quarello. Chiuderà Marina Sereni, vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Senato della Repubblica.